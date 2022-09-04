Цены на газ взлетели после решения России

Цена на газ в Европе взлетела на 30% и превысила $2 850 за тысячу кубометров из-за решения России остановить поставки по "Северному потоку", свидетельствуют данные биржи ICE.

Российская компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о невозможности возобновить поставки по трубопроводу, потому что он неисправен. Как утверждают специалисты, были обнаружены утечки масла.

В выходные биржа не работала. На ее открытии в понедельник 5 сентября стоимость октябрьского фьючерса в газораспределительном центре TTF в Нидерландах выросла до $2 853 за 1 тыс. куб. м, или €279 за МВт·ч.