Азиатские страны отказываются от российского угля

За первые семь месяцев 2022 года Южная Корея сократила поставки угля из России на 3% (до 12,8 млн тонн), Япония - на 25% (до 8,4 млн тонн), сильнее всех сократил долю Тайвань, чьи поставки рухнули на 33,3% и составили 4,4 млн тонн. СМИ отмечают, что до войны с Украиной азиатский рынок рассматривался в качестве одного из наиболее перспективных, что было отражено даже в Стратегии угольной отрасли.

В России нарастить объемы поставок предполагалось в первую очередь за счет поставок в Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Однако Япония вслед за Европой уже объявила о намерении отказаться от российского угля в своем энергобалансе. Доля отечественного угля в японском импорте в 2021 году оценивалась в районе 11%. Сократить поставки намерена и Южная Корея, однако ее уровень зависимости от российских поставок в разы выше - в первом квартале 2022 года на российские поставки пришлось 68%. Тайвань также объявил о намерении отказаться от российского угля, отказавшись в августе от перезаключения договоров на поставки. Заменить российские поставки планируется импортом из Австралии, однако эксперты предупреждают, что это значительно ударит по бюджетам, так как поставки выйдут значительно дороже.

Российским компаниям теперь предстоит перенаправить около 63 млн из 172 млн тонн всего угольного экспорта страны. Наиболее очевидными рынками сбыта эксперты называют Китай и Индию, которые по примеру нефтяных поставок могут воспользоваться ситуацией и нарастить поставки российского сырья с дисконтом. Европейский рынок для российских поставщиков закрыт с 10 августа, когда было введено полноценное эмбарго на российский уголь.