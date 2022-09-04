Искусственный интеллект выиграл художественный конкурс
Начинающий художник Джейсон М. Аллен выставил на конкурс в Соединенных Штатах картину, нарисованную искусственным интеллектом, и победил. Художественное сообщество в ярости, сообщает CNN.
По словам гейм-дизайнера Аллена, он слишком нервничал перед своим первым художественным конкурсом. Художник планировал участвовать в категории «цифровое искусство/цифровая обработка фотографии» подразделения молодых художников на конкурсе изобразительных искусств на ярмарке штата Колорадо.
Из-за стресса он воспользовался системой искусственного интеллекта Midjourney, которая с подсказками создает подробные изображения. С ее помощью Джейсон М. Аллен создал картину «Théâtre D'opéra Spatial» («Театр космической оперы» - ред.), которая заняла первое место на конкурсе. Художник получил $300.
Новость о способе победы гейм-дизайнера всколыхнула художественное сообщество. Люди были в ярости, потому что, по их мнению, это уже не искусство. «Это отстой по той же причине, по которой мы не позволяем роботам участвовать в Олимпийских играх», - написал один из пользователей Twitter.
«Это буквальное определение «нажал несколько кнопок, чтобы создать цифровое произведение искусства», - написал другой художник.
Но даже после этой новости жюри конкурса сохранили за Аланом первое место, назвав его картину «красивой вещью».