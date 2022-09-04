Искусственный интеллект выиграл художественный конкурс

Начинающий художник Джейсон М. Аллен выставил на конкурс в Соединенных Штатах картину, нарисованную искусственным интеллектом, и победил. Художественное сообщество в ярости, сообщает CNN.

По словам гейм-дизайнера Аллена, он слишком нервничал перед своим первым художественным конкурсом. Художник планировал участвовать в категории «цифровое искусство/цифровая обработка фотографии» подразделения молодых художников на конкурсе изобразительных искусств на ярмарке штата Колорадо.

Из-за стресса он воспользовался системой искусственного интеллекта Midjourney, которая с подсказками создает подробные изображения. С ее помощью Джейсон М. Аллен создал картину «Théâtre D'opéra Spatial» («Театр космической оперы» - ред.), которая заняла первое место на конкурсе. Художник получил $300.