После окончания Второй Карабахской войны от мин было очищено более 50 тысяч гектаров территорий. Об этом на церемонии презентации нового логотипа Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) заявил председатель правления организации Вугар Сулейманов.

Он подчеркнул, что к поискам мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с представителями Агентства, были привлечены сотрудники Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«До сегодняшнего дня было обезврежено 67 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Работа в этом направлении продолжается», - сказал он.