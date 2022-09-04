Проект по расширению сети Azercell продвигается быстрыми темпами

ООО Azercell Telecom завершило начальный этап расширения и модернизации своей сети. С начала августа текущего года, то есть с момента запуска этого широкомасштабного проекта, компания модернизировала 250 радио базовых станций в Бейлагане, Агджабеди, Лерике, Гусаре, Губе, Физули, Астаре, Шеки и Ярдымлы.

Компания предоставила своим абонентам в указанных регионах высококачественную связь и услуги высокоскоростного мобильного интернета. В результате клиенты Azercell существенно улучшат свой опыт практического использования мобильных приложений, образовательных платформ, социальных сетей, видеозвонков и других цифровых сервисов.

Стремясь удовлетворить и превзойти быстрорастущие ожидания своих абонентов, в рамках данного проекта лидирующий оператор мобильной связи развернет более 300 новых и модернизирует около 1600 существующих базовых станций по всему Азербайджану в течение следующих 18 месяцев.

Уделяя особое внимание вопросам расширения качественной мобильной сети на освобожденных территориях, Azercell уже установил 11 базовых станций в Лачинском районе и начал предоставлять услуги мобильной связи в селах Забух, Сус и других населенных пунктах.

Отметим, что именно компания Azercell построила самую первую мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях. Сеть оператора охватывает Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов.

В целом Azercell уже установил более 80 базовых станций в освобожденных районах и продолжает работу в этом направлении. Компания планирует регулярно информировать общественность о ходе своего проекта по расширению и модернизации мобильной сети.