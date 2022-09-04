Пашинян: До конца года будет заключен мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами фракции, где он проинформировал их об итогах брюссельской встречи с Ильхамом Алиевым, сообщает издание «Грапарак».

В ходе этой встречи Никол Пашинян также заявил, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном.

Напомним, что ранее в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore президент Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение можно заключить и подписать в течение нескольких месяцев. Для этого, по словам президента Алиева, соответствующую волю должна проявить Армения.