Лачин, Забух и Сус очищают от мин

«Ведутся работы по разминированию города Лачин, сел Забух и Сус для скорейшего возвращения туда жителей». Об этом заявил журналистам председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, с 26 августа, когда город Лачин, а также села Забух и Сус перешли под контроль Азербайджана, Агентство совместно с Министерством обороны начали поиск мин на данных территориях.

«Недавно появились данные об обнаружении новых минных полей в Лачине. Было установлено, что эти мины были закопаны армянами после окончания Второй Карабахской войны. Это является показателем коварной политики противоположной стороны. В настоящее время там продолжаются работы по разминированию», - сказал глава ANAMA.