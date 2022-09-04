Дождь и ветер: синоптики рассказали о погоде в Баку на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами возможны дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Как сообщили haqqin.az, температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20°, днем - 23-26° тепла, в Баку ночью - 18-20°, днем - 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75%.