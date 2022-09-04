«Новая газета» в России осталась без лицензии

Лицензию СМИ для печатной версии «Новой газеты» аннулировал Басманный суд Москвы по просьбе Роскомнадзора. Об этом сообщают российские издания.

Роскомнадзор заявил, что «Новая газета» в 2006 году сменила учредителя редакции, но не предоставила в ведомство свой устав, как того требует закон «О средствах массовой информации». В газете заявили, что отправили все нужные документы.

«В чем суть иска? Клерки потеряли бумажку, которая у них была. Совершенно непонятно, чьи они права или интересы в этом вопросе защищают», – заявил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. С ним согласен юрист издания, который утверждает, что требования регулятора противоречат «всем правовым принципам». Важно знать и то, что срок исковой давности по делу давно прошел.

После решения суда об аннулировании лицензии главный редактор издания Дмитрий Муратов заявил о намерении его обжаловать: «Это ничтожное решение, заказное, политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания».