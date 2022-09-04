Евросоюз: нельзя позволить Москве воспользоваться усталостью стран от санкций
Граждане стран Евросоюза устали от последствий санкций против России и испытывают беспокойство из-за будущей зимы, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны", - заявил он, отметив, что Евросоюз должен объяснять гражданам важность усилий по ликвидации стратегической зависимости ЕС от российских энергоресурсов.