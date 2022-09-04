США будут следить за Россией со спутников

Соединенные Штаты уверены, что Россия после начала войны в Украине стала экспортировать нефти «больше, чем когда-либо». Поэтому Вашингтон запустит спутники, чтобы следить за нефтяными танкерами из России и не дать Москве обойти санкции, пишет Defense One.

У Белого дома есть информация о том, что некоторые страны в обход санкций продолжают покупать российское сырье, а некоторые еще и зарабатывают на его транспортировке. Так, Греция перевозит до 55% российских энергоносителей на своих танкерах.

Вашингтон привлечет частные компании, занимающиеся производством и запуском спутников для того, чтобы отслеживать российские танкеры, пытающиеся избежать обнаружения.

Американская компания Maxar Technologies к концу года планирует запустить два спутника Worldview Legion, а затем еще по два каждые два месяца для того, чтобы увеличить количество съемок интересующих Соединенные Штаты районов до 15 раз в день.