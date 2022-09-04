Шенгенская виза больше не гарантия въезда в Европу для россиян

Шенгенская виза больше не является гарантией въезда в Европу для граждан России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишут российские СМИ.

"Министры стран Евросоюза договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут", - сказал Боррель.