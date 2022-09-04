Эксперты мира обсуждают в Баку продовольственную безопасность фото
В Баку проходит заседание Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) по Европе и Центральной Азии. Организаторами мероприятия являются Региональный офис Программы ООН по продовольствию и сельскому хозяйству для Европы и Центральной Азии (FAO-REU), Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
Как заявили в пресс-службе агентства, мероприятие посвящено теме «Инновации в области здоровья растений для безопасности пищевых продуктов». Основная цель его проведения - анализ проектов международных стандартов по фитосанитарным мерам, формулирование и представление комментариев к ним, определение тем на 2023 год, повышение осведомленности о Международной конвенции по защите растений, обмен опытом на региональном уровне.
В мероприятии принимают участие секретарь МККЗР Усама эль-Лисси, гендиректор ЕОКЗР Нико Хорн, представитель ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак. Участники, которые не смогли приехать в Баку из-за ограничений на поездки, принимают участие в мероприятии онлайн из Парижа.
Выступивший на мероприятии председатель Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли заявил, что в настоящее время одной из глобальных проблем и задач человечества является обеспечение населения надежными и экологически чистыми продуктами питания. В настоящее время страны мира и различные международные организации проводят большую работу по ликвидации нехватки продовольствия и голода. Несмотря на это, в последние годы в связи с ростом цен на энергоносители и средства производства, резким изменением климата, сокращением водных ресурсов, военными конфликтами и другими негативными факторами значительно выросли цены на продовольственные товары, дефицит продовольствия становится серьезной угрозой.
Председатель AQTA сообщил, что в результате глобализации, развития торговли и изменения климата ускоряется миграция вредных организмов в новые районы, расширяется их ареал, распространяется ряд новых вирусных и бактериальных заболеваний, губительных для растений. В связи с этим возрастает значение здоровья растений в глобальном масштабе, защита растений от болезней и вредителей становится жизненной необходимостью для людей.
Тахмазли подчеркнул, что масштабная и целенаправленная работа, проводимая авторитетными международными организациями, такими как ФАО, Международная конвенция по карантину и защите растений и Европейская и Средиземноморская организации по карантину и защите растений, в этой сфере, включая разработку новых стандартов и руководство в области защиты растений, защиты растительности в мире, чрезвычайно важна для ликвидации голода и нехватки продовольствия, сокращения бедности, а также для повышения осведомленности населения мира о биоразнообразии и охране окружающей среды.
Председатель AQTA также отметил, что за последние годы в Азербайджане достигнуты значительные результаты в области здоровья растений, усовершенствования нормативно-правовой базы, усиления системы контроля.
Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов отметил, что в Азербайджане ведется постоянная работа в направлении организации здоровья и защиты растений. В этой области Агентство пищевой безопасности работает в координации с Министерством сельского хозяйства, особенно с Агентством аграрных услуг министерства.
Отметим, что Международная конвенция «О защите растений» была принята в 1951 году на VI конференции Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН в Риме. Азербайджан присоединился к этой конвенции с 14 марта 2000 года. Секретариат конвенции способствует обмену информацией между странами-членами в области защиты растительных ресурсов и обеспечения безопасной торговли. Члены секретариата также оказывают помощь в разработке и внедрении международных стандартов и участвуют в разрешении конфликтов между сторонами.