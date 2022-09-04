14:30

В Баку проходит заседание Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) по Европе и Центральной Азии. Организаторами мероприятия являются Региональный офис Программы ООН по продовольствию и сельскому хозяйству для Европы и Центральной Азии (FAO-REU), Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) и Агентство пищевой безопасности Азербайджана. Как заявили в пресс-службе агентства, мероприятие посвящено теме «Инновации в области здоровья растений для безопасности пищевых продуктов». Основная цель его проведения - анализ проектов международных стандартов по фитосанитарным мерам, формулирование и представление комментариев к ним, определение тем на 2023 год, повышение осведомленности о Международной конвенции по защите растений, обмен опытом на региональном уровне. В мероприятии принимают участие секретарь МККЗР Усама эль-Лисси, гендиректор ЕОКЗР Нико Хорн, представитель ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак. Участники, которые не смогли приехать в Баку из-за ограничений на поездки, принимают участие в мероприятии онлайн из Парижа.

Выступивший на мероприятии председатель Агентства по пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли заявил, что в настоящее время одной из глобальных проблем и задач человечества является обеспечение населения надежными и экологически чистыми продуктами питания. В настоящее время страны мира и различные международные организации проводят большую работу по ликвидации нехватки продовольствия и голода. Несмотря на это, в последние годы в связи с ростом цен на энергоносители и средства производства, резким изменением климата, сокращением водных ресурсов, военными конфликтами и другими негативными факторами значительно выросли цены на продовольственные товары, дефицит продовольствия становится серьезной угрозой. Председатель AQTA сообщил, что в результате глобализации, развития торговли и изменения климата ускоряется миграция вредных организмов в новые районы, расширяется их ареал, распространяется ряд новых вирусных и бактериальных заболеваний, губительных для растений. В связи с этим возрастает значение здоровья растений в глобальном масштабе, защита растений от болезней и вредителей становится жизненной необходимостью для людей.