Путин считает Россию настоящей «страной восходящего солнца»

Президент РФ Владимир Путин считает настоящей «страной восходящего солнца» Россию, объяснив это тем, что самая восточная часть российской Чукотки восточнее Японии, пишут российские СМИ.

«Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все - дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца - это Россия», - сказал президент РФ на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

Российский лидер при этом подчеркнул, что «начало России - это, безусловно, человек, где бы он не проживал».