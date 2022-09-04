Иран хочет помочь Европе

Иран может закрыть большую часть потребностей Европы в области энергетики. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, сообщает IRNA.

"Если переговоры (по ядерной сделке - ред.) завершатся удачно, Иран сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в области энергетики. Безусловно, Европа нуждается в наших мощностях в этой области", - заявил дипломат.

По его словам, страна является одним из важных источников энергии благодаря своим богатым нефтегазовым ресурсам. Тегеран сохранил свое присутствие на энергетическом рынке даже находясь под санкциями.