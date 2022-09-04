Армения обстреляла азербайджанские позиции в Кельбаджаре
В ночь с 4 на 5 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зивель Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В результате адекватных ответных мер подразделений азербайджанской армии огонь был подавлен.