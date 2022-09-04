Товарищ Си впервые с начала пандемии выезжает за рубеж: в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Нур-Султан с государственным визитом. Он приедет по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева, рассказал представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Лидеры двух стран проведут переговоры, также планируется заключение соглашений о сотрудничестве, сообщают СМИ.

Смадияров отметил, что это первый зарубежный визит главы КНР с начала пандемии коронавируса: Си Цзиньпин не выезжал из Китая с конца января 2020 года.

Напомним, некоторое время назад японские СМИ писали, что Си Цзиньпин из-за пандемии ответил отказом на приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Россию. В Кремле это отрицали, заявив, что председатель КНР сможет посетить Россию после снятия коронавирусных ограничений (их отменили в РФ с 1 июля).