Очередная «работа» «Байрактара» в Украине

Украинские военные сообщили об уничтожении в Херсонской области, где сейчас идут активные боевые действия, с помощью беспилотников «Байрактар» двух тактических зенитных ракетных комплекса «Тор-М1» россиян. Об этом сообщило 5 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Эти ЗРК предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.