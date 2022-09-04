Очередная «работа» «Байрактара» в Украине
Украинские военные сообщили об уничтожении в Херсонской области, где сейчас идут активные боевые действия, с помощью беспилотников «Байрактар» двух тактических зенитных ракетных комплекса «Тор-М1» россиян. Об этом сообщило 5 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Эти ЗРК предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
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