Россию окружает стена турецких беспилотников

Страны вокруг России, которые имели или могут иметь с ней проблемы, покупают турецкие БПЛА Bayraktar. Со временем Россию окружит стена из турецких беспилотников, пишет TRT Haber.

Эксперты утверждают, что российские соседи хотят чувствовать себя более защищенными, особенно на фоне войны в Украине. Так, турецкие беспилотники уже используются в Украине, Польше и Венгрии. Эстония, Латвия, Литва и Сербия близки к тому же, а Министерство обороны Румынии на днях обратилось в парламент с просьбой о закупке 18 единиц Bayraktar TB2.

«Страны вокруг России, сначала в Карабахе, а затем в Украине обратились к Bayraktar TB2 из-за его эффективности против российских систем и других его преимуществ, о которых я упоминал выше. Когда мы смотрим на карту, мы видим, что страны, которые поставляют или заинтересованы в Bayraktar TB2, практически сформировали сплошную стену на южной границе России», - объясняет аналитик по оборонной политике Туран Огуз.