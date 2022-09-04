Журналистов вновь не впустили на суд над Расимом Мамедовым
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание проходит в закрытом режиме. В зал суда вновь не пропустили журналистов, желавших освещать процесс.
Напомним, что Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса АР.