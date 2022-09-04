Лиз Трасс – новый премьер-министр Великобритании

По результатам выборов главы Консервативной партии новым лидером тори и премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, с 2021 года занимавшая пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей в кабинете Бориса Джонсона.

Голосование по выбору нового лидера британских консерваторов завершилось 2 сентября, а началось 1 августа. В финал выборов вышли только Риши Сунак и Лиз Трасс, предыдущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил об отставке.

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства.

Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год)&