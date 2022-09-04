Азербайджан и Турция начали совместные учения видео
В Азербайджане стартовали совместные с Турцией тактико-летные учения TurAz Qartalı-2022.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, церемония открытия учений TurAz Qartalı-2022 состоялась в Гяндже.
В мероприятии приняли участие мэр города Гянджа Ниязи Байрамов, турецкие и азербайджанские военнослужащие. Прозвучали гимны двух стран, минутой молчания почтили память погибших военнослужащих. Участникам мероприятия рассказали о целях и программе учений.
В ходе учений будут отработаны маневры по планированию совместных действий ВВС двух стран, выполнению поисково-спасательных действий и другие задачи.