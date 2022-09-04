В России 9 человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка высотой около 4 750 м на Камчатке. В составе группы было 10 туристов и 2 гида. 4 человека ждут спасателей, которые сейчас поднимаются к ним, пишут российские СМИ.

Известно, что 30 августа группа туристов начала восхождение на вулкан. Из них 9 человек начали восхождение на вершину, остальные остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м.

5 альпинистов погибли, когда сорвались на отметке около 4 150 м. Позже еще несколько человек умерли от переохлаждения. Спасатели узнали о трагедии 3 сентября, с ними связался один из гидов.

Сейчас к пострадавшим направляются несколько групп спасателей. Одну группу доставили на вулкан по воздуху, другая начала путь с подножия горы. Они не могли прийти на помощь раньше из-за погодных условий.