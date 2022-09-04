В Бакинском суде по тяжким преступлениям 5 сентября состоялось заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

С.Муслимов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. При этом он заявил, что не согласен с обвинениями в растрате. По словам экс-министра, он не имеет никакого отношения к 7 миллионам манатов, которые указаны в обвинительном акте как растрата. Муслимов утверждает, что эту сумму растратили компании-победители тендеров. Он признал, что допустил халатность, но при этом и компании-победители тендеров также не выполнили взятых на себя обязательств.

Адвокат экс-министра заявил, что его подзащитный пока не желает давать показания.

Судебный процесс продолжится 12 сентября.

С.Муслимов обвиняется в получении взяток от руководителей различных компаний, связанных со строительством индивидуальных жилых домов для семей шехидов и инвалидов войны. Присвоив часть денег, выделенных на дома, построенные для улучшения социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, экс-министр из корыстных побуждений совершил служебное мошенничество, включил ложную информацию в официальные документы и тем самым злоупотребил должностными полномочиями. Будучи в сговоре с бывшим руководителем аппарата министерства Аждаром Джабиевым (решением суда приговорен к 8,5 годам тюрьмы - ред.) и другими лицами, министр присвоил часть выделенных средств. Строительные компании, объявленные победителями тендеров, не выполнили своих обязательств, однако в официальных документах строительные работы указаны как завершенные.

С.Муслимов также обвиняется в получении взяток от лиц, назначенных руководителями отделов Государственного фонда социальной защиты, Государственной службы инспекции труда в различных районах. Он также обвиняется в допущении нарушений при ремонте и строительстве на подведомственных министерству предприятиях (санаториях и др.).

Отметим, что бывший министр в ходе следствия вернул государству 20 миллионов манатов. Также арестовано имущество экс-министра на сумму 8 миллионов манатов.