В Кюрдамире мужчина напал на свою седьмую жену и ее бабушку
В селе Топалгасанлы Кюрдамирского района мужчина ранил себя после того, как напал с ножом на свою жену и ее бабушку, передают азербайджанские СМИ.
По предварительным данным, житель Ленкоранского района Хикмет Ахадов на почве семейного конфликта напал на свою жену Наргилю Алекперову и ее бабушку Кифаят Мамедову.
Позже X.Ахадов нанес себе раны ножом. Все трое раненых были доставлены на машине скорой помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
Стало известно, что пара поженилась всего 5 месяцев назад. В ходе расследования выяснилось, что Х.Ахадов до этого был женат 6 раз. Несколько месяцев назад он познакомился с Наргилей Алекперовой (1998 года рождения), после чего пара поженилась.
Через 2 месяца после того, как Алекперова узнала о нездоровом образе жизни своего супруга, она сбежала из Баку в село Арабмехдибяй Агусинского района. Явившись туда, Х.Ахадов узнал, что его жена переехала и живет с бабушкой в селе Топалгасанлы Кюрдамирского района. Приехав в данное село, он нашел дом, где проживала бабушка его супруги, и напал на обеих женщин, ранив ножом.
По факту ведется расследование.