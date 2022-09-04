В Кюрдамире мужчина напал на свою седьмую жену и ее бабушку

В селе Топалгасанлы Кюрдамирского района мужчина ранил себя после того, как напал с ножом на свою жену и ее бабушку, передают азербайджанские СМИ.

По предварительным данным, житель Ленкоранского района Хикмет Ахадов на почве семейного конфликта напал на свою жену Наргилю Алекперову и ее бабушку Кифаят Мамедову.

Позже X.Ахадов нанес себе раны ножом. Все трое раненых были доставлены на машине скорой помощи в Кюрдамирскую центральную районную больницу.