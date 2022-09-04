Россия ввела ответные санкции

Россия ввела ответные персональные санкции против 25 граждан Соединенных Штатов. Им был запрещен въезд в Россию. Объявление опубликовано на официальном сайте МИД.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые Администрацией Дж.Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек) вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», - сказано в заявлении.

В стоп-лист попали министр торговли Джина Раймондо, актер Бен Стиллер, актер и режиссер Шон Пенн и другие.