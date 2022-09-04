Аскеров нашел дикий куст марихуаны и решил заняться бизнесом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 33-летним жителем Сабирабадского района Эльчином Аскеровым, обвиняемым в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, Эльчин Аскеров привез на свою съемную квартиру в Баку более полутора килограммов марихуаны, которую получил для продажи от неизвестного лица. Часть «товара» он спрятал в шкафу, а остальное хранил в своем автомобиле. 10 мая нынешнего года Аскеров был задержан сотрудниками полиции в поселке Пиршаги и доставлен в Управление полиции Сабунчинского района. При осмотре его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли более 1 килограмма марихуаны. Также на съемной квартире были обнаружены 500 граммов марихуаны и электронные весы.

Эльчин Аскеров признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он сообщил, что, находясь около водного канала в месте, известном как «Падарчель», обнаружил куст дикой марихуаны, который выкопал и отвез в свой дом в родном Сабирабадском районе. Мужчина заявил, что наркоманом не является, хотя время от времени позволял себе побаловаться марихуаной. По словам подсудимого, позже он привез наркотики в квартиру, которую арендовал в Баку. Эффект от найденного наркотика не пришелся Аскерову по душе, и он решил продать «товар».