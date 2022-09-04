«Власти» захваченной Россией Херсонской области отменяют «референдум»?

В Херсонской области Украины, с февраля захваченной российскими войсками, подтвердили, что «референдум» о присоединении к РФ откладывается. Там берут паузу «из-за ситуации с безопасностью». Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого называют «замглавы военно-гражданской администрации» региона.

«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем – накормить население, обезопасить население», – цитируют его российские СМИ.

В конце августа Украина начала контрнаступление под Херсоном. Примерно в то же время двое назначенных Россией чиновников покинули южные области Украины. В частности, Стремоусов 30 августа рассказывал о «мирном небе» над Херсоном из Воронежа. Он объяснил это тем, что «ездит по городам России, встречаясь с разными людьми по работе».

Голосование о присоединении к РФ анонсировалось назначенными российскими войсками администрациями в Запорожской и Херсонской областях Украины и властями сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Ранее журналисты сообщали, что голосование может быть проведено уже в сентябре.