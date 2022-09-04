Нефти на рынке станет меньше: ОПЕК+ сократит добычу

ОПЕК+ решила вернуться к августовским параметрам сделки и сократить добычу. В октябре добыча нефти в странах соглашения будет сокращена на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.

В августе представитель Саудовской Аравии в ОПЕК+ заявлял, что альянс готов сократить добычу нефти, если подсанкционное сырье из Ирана будет снова торговаться на мировом рынке.

В сентябре страны организации увеличили добычу сырья на 100 тыс. баррелей в сутки. Однако сегодня ОПЕК+ решила вернуться к августовским показателям в октябре. Возможно, это произошло из-за переоценки доступных мощностей.

Следующая встреча стран-партнеров пройдет 5 октября 2022 года. В пресс-релизе отмечается, что альянс в любое время готов к обсуждению других решений.