Украинцы бьют по технике и живой силе россиян

Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении нанесли удары по понтонной переправе в районе Каховской ГЭС, по которой российские военные перебрасывали технику, говорится в сообщении оперативного командования «Юг».

В сообщении также отмечается, что были нанесены удары по скоплению техники радиоэлектронной борьбы и боекомплекту в районе Чернобаевки и в Каховском районе, по позициям российских войск вблизи Дарьевки (где мост через Ингулец) и по местам их базирования в районе Таврического.