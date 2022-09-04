Экс-советника Рогозина приговорили к 22 годам

Также суд постановил ограничить его свободу на два года, то есть в этот период Ивану Сафронову будет запрещено выезжать из региона и он будет обязан регулярно отмечаться во ФСИН. Обвинение просило приговорить его к 24 годам колонии строгого режима. Иван Сафронов не признал вину, сообщают украинские СМИ.

Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. Следствие обвиняет его в двух эпизодах сотрудничества с чешской и германской разведывательными структурами. Защита настаивала, что даже свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой измены не было, а Сафронов, не имевший доступа к гостайне, занимался исключительно журналистикой.

Адвокат обвиняемого Евгений Смирнов рассказывал, что в перерыве прошлого заседания суда одна из гособвинителей Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать вину в обмен на 12-летнее заключение, однако тот отказался. Иван Сафронов вину не признал и в своем последнем слове заявил, что дело в отношении него связано с его журналистской деятельностью.