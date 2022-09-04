Пожар в бакинском ресторане
В одном из ресторанов Баку произошел пожар, сообщает МЧС Азербайджана.
Инцидент произошел в подвале трехэтажного здания в Наримановском районе столицы. В одной из комнат объекта, функционирующего как ресторан, сгорели кондиционер, телевизор, а в электрической комнате - 2 счетчика, регулятор и выключатели. Остальная часть объекта и здание были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
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