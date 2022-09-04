В «стране-сестре» Грузии напали на турецкого спортсмена

Во время матча 3-третьего тура группового этапа турнира между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка. В результате игроки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе были удалены с площадки. Позже на Фуркана Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

«Мы приехали в Грузию, ожидая, что окажемся в стране-сестре. Да, сегодня были трения между игроками на площадке, но то, что произошло после, принять невозможно. Игроки могут враждовать во время матча, но они друзья после него. Очень жаль, что охранники также были вовлечены в инцидент», - заявил тренер турецкой сборной Турции Хакан Демир.

С ним согласен вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан. Он потребовал опубликовать видеозаписи с коридора, где произошло нападение. «Когда Коркмаз шел по коридору в раздевалку с нашим тренером, на него напали не участвовавшие в матче игроки сборной Грузии вместе с удаленным игроком и полицией. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией. Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам ФИБА. Не позволяйте никому обманывать себя и считать нас глупыми. Нам предоставят все видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если нам не предоставят записи с камер, мы покинем турнир», - заявил Онан.

Грузия обыграла команду Турции со счетом 88:83. Турецкая сборная считает этот счет результатом судебной ошибки, так как во время потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе время игры не остановили, оно продолжало идти. Если будет решено, что в матче была допущена ошибка в правилах, на повестке дня будет переигровка матча.