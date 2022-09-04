Натик Гусейнзаде, отдел информации 17:43

Ставший для многих неожиданным визит специалистов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» на территорию Сарсангского водохранилища, расположенного в Тертерском районе, стал по-настоящему знаковым. Прежде всего, потому что представителям азербайджанского ОАО впервые за долгие годы удалось провести качественный мониторинг работы водохранилища и ознакомиться с текущей ситуацией. Среди прочих, удалось обсудить принципиально важные вопросы распределения воды и восстановления ее подачи в шесть районов Азербайджана – Барду, Тертер, Агдам, Агджабеди, Евлах и Геранбой.

Как рассказал корреспонденту haqqin.az Адиль Гафарлы, специалист ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», последние 30 лет армянская сторона использовала Сарсангское водохранилище в основном для производства электроэнергии, хотя при его проектировании и до оккупации Сарсангское водохранилище, в первую очередь, предназначалось для орошения 96 тысяч гектаров земли. «После того, как армяне изменили режим работы станции, наши сельскохозяйственные угодья остались в летнее время практически без воды, - объяснил Адиль Гафарлы. – В ходе нашей второй поездки на Сарсангское водохранилище мы собирались обсудить этот и другие вопросы. Самая первая, ознакомительная поездка азербайджанских специалистов, состоялась в прошлом году. На этот раз мы отправились на Сарсангскую ГЭС в несколько ином составе, да и обстоятельства изменились». В этой поездке команду ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» сопровождали российские миротворцы. «Они ждали нас после Суговушана на границе миротворческой зоны, - рассказал Гафарлы. – Что же касается самой встречи с армянскими специалистами, то на ней с нами находился только один представитель миротворческой миссии, поскольку какой-то опасности для нас не было. Армянские коллеги нас ждали, встретили нормально. В основном это были местные эксплуатационники. Встреча прошла нормально, никаких проблем или проявления враждебности с их стороны не было. Мы провели на Сарсангской ГЭС больше четырех часов, после мониторинга обсудили ряд технических вопросов и пришли к определенным результатам. Еще в ходе нашей первой встречи, в 2021 году, для орошения земель был согласован график водоподачи в водохранилище суточного регулирования Суговушан. Достигнутые тогда обязательства более или менее выполнялись. Но на эту встречу мы ехали уже с другой целью – чтобы полностью ознакомиться с техническим состоянием гидроузла.

После водохранилища суточного регулирования Суговушан емкостью около 6 миллионов кубометров воды свое начало берут два магистральных канала – лево- и правобережный. Реконструкция левобережного Тертерского канала уже спроектирована, вскоре начнутся строительные работы. Его протяженность составляет 21 километр, и он будет орошать 29.000 гектаров земли. «Левобережным каналом Азербайджан пользовался и в годы оккупации, но были большие потери забора воды из реки Тертер, - продолжал свой рассказ о поездке Адиль Гафарлы. – Армяне перекрывали нам воду не полностью, потому что орошали оккупированные земли и вырабатывали электроэнергию на существующих гидроэлектростанциях в Суговушане. Делали они это в основном в зимнее время для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии. Сейчас эти территории вернулись под контроль Азербайджана». Что касается правобережного Тертерского магистрального канала, то, по словам Гафарлы, он полностью разрушен. Его протяженность после шлюза-регулятора и вплоть до Агдамского района составляет 64 километра. Отрезок длиной примерно 12 километров проходит через зону временной дислокации российских миротворцев. Речь идет об участке площадью около 5 тысяч гектаров, на которых армяне занимаются сельским хозяйством. А до этого участка у нас имеется большой шлюз-регулятор и дюкер через реку Тертер, который, как и зона близ Агдамского района, до сих пор полностью не разминирован, поэтому провести мониторинг там невозможно. Как только процесс разминирования завершится, все проектные работы по восстановлению этого канала будут выполнены. Пропускная способность правобережного Тертерского магистрального канала составляет 50 кубических метров в секунду. Чтобы начать по нему подачу воды, необходимо, в первую очередь, отремонтировать перебросное сооружение через реку Тертер – двухочковый металлический 1600-метровый трубчатый дюкер диаметром три метра, а также восстановить 12-километровый участок в зоне миротворцев. А уже затем начинается зона Агдамского района, контролируемая Азербайджаном. «Мы осмотрели все гидротехнические сооружения, входящие в состав гидроузла, в том числе приплотинную гидроэлектростанцию Сарсанг, - рассказал Гафарлы. – Она работает нормально, но процентов на 60 от проектной мощности. Мы попросили у армянских специалистов график работы электростанции, чтобы совместить его с графиком водоподачи для орошаемых земель. Для нормальной эксплуатации нам нужно заполнить водохранилище до проектного уровня. Нам также будет предоставлена вся документация по техосмотрам водохранилищного гидроузла, чтобы мы смогли оценить его техническое состояние после ремонтных работ, которые проводились в годы оккупации местными эксплуатационниками».