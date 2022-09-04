Украина обвинила российских генералов в военных преступлениях

Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования в отношении двух российских генералов. Ведомство обвиняет их в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в планировании, подготовке, развязывании и ведении войны.

Один из них - командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко. По версии следствия, в начале войны он принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении на север Украины. Чайко также обвиняют в попытке захвата Киева посредством командования группировкой войск «Восток», передает The Insider.