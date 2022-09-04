Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:10

Армения активизирует одновременно военно-политические контакты и с США, и с Россией. Так, сегодня министр обороны Сурен Папикян вылетел в Вашингтон в служебную командировку, цель которой неизвестна.

Сегодня же глава МИД Армении Арарат Мирзоян вылетел в Москву, где ему предстоит встреча с Сергеем Лавровым. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, целью визита является обсуждение «региональной безопасности и армяно-российских отношений».

Кроме того, есть информация о том, что 7 сентября премьер-министр Никол Пашинян примет участие в VII Восточном экономическом форуме «На пути к многополярному миру», который состоится во Владивостоке. В форуме также примет участие президент России Владимир Путин. Не исключено, что Пашинян воспользуется возможностью, чтобы провести с российским лидером отдельную встречу.

Интересно, что накануне последних армяно-азербайджанских переговоров в Брюсселе Путин и Пашинян провели два телефонных разговора, а на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров звонил своему армянскому коллеге. Одновременная активизация военно-политических контактов Армении с США и Россией подтверждает вывод ведущих аналитиков о том, что Пашинян по-прежнему, как говорят в таких случаях, пытается усидеть на двух стульях. После проигрыша в 44-дневной войне Армения стремится изменить концепцию вооружения и на сей раз переформировать и технически переоснастить свою армию по более современным стандартам. С этой целью представители Армении периодически ведут переговоры с США, а в зарубежных СМИ периодически появляются новости о переговорах Еревана, связанных с покупкой оружия у Индии и других стран. Как известно, США долгое время отказывались продавать оружие сторонам карабахского конфликта. При этом следует отметить, что после терактов 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты значительно укрепили с Азербайджаном военное сотрудничество, а также контакты в сфере безопасности, хотя от вышеупомянутого принципа Вашингтон так и не отказался. Однако после того, как азербайджанская армия прорвала в апреле 2016 года «линию Оганяна» и освободила ряд оккупированных Арменией районов, американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman поставила Армении системы видеонаблюдения C4ISR пятого поколения (командование, управление, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение). Сообщалось, что деньги на закупку этих систем, размещенных впоследствии на линии соприкосновения в Карабахе, собирали армянские олигархи-чиновники. С помощью камер и датчиков ближнего и дальнего действия системы C4ISR фиксируется любое движение в глубине линии соприкосновения, которое передается на командный пункт.

C4ISR относится к боевым системам будущего (Future Combat Systems) и выполняет задачи управления войсками, ведения видеонаблюдения и разведки, определения координат и передачи их в командный пункт, а также передачи полученных от командного пункта приказов в войска. Продажа этих систем армянам была связана с планами США, связанными с предотвращением новых внезапных атак азербайджанской армии. Осенью 2020 года, в ходе 44-дневной войны, эти системы видеонаблюдения и разведки армянской армии смогли создать на южном и юго-западном направлениях фронта преграду для азербайджанских войск, прорвавших линию соприкосновения и продвигающихся в глубину обороны противника. Однако на более позднем этапе войны тактическим истребителям ВВС Азербайджана удалось вывести из строя системы C4ISR. Доподлинно известно, что после 44-дневной войны руководители Министерства обороны Армении периодически проводят встречи с представителями посольства США и Пентагона, в ходе которых обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества. Например, в июне текущего года начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян встретился с начальником отдела регионального военного сотрудничества командования США в Европе полковником Джеффри Райтом. В этой связи с высокой степенью вероятности можно предположить, что нынешний визит в США министра обороны Армении и его переговоры с американским коллегой связаны с изучением возможностей закупки некоторых видов современных вооружений. В данном случае, вопрос даже не в том, откуда полунищая Армения возьмет средства на закупку дорогого оружия. Куда важнее понять, готовы ли Соединенные Штаты изменить после 44-дневной войны свою политику отказа от продажи оружия сторонам конфликта? И какова вообще роль США в планах по восстановлению боеспособности армянской армии? Что же касается контактов с Россией, то на прошлой неделе Москва в очередной раз заявила, что ее не устраивает участие Брюсселя в процессе достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая участие Евросоюза в этом процессе «псевдоинициативой», отметила, что активность Евросоюза на Южном Кавказе проистекает из его геополитических амбиций. По словам представителя МИД РФ, Москва вместе с Баку и Ереваном «настроены на выполнение всех пунктов трехсторонних соглашений».