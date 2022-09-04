Армяне разлетелись по сторонам: Папикян в Вашингтоне, Мирзоян в Москве, а Пашинян – во Владивостоке наш комментарий
Армения активизирует одновременно военно-политические контакты и с США, и с Россией. Так, сегодня министр обороны Сурен Папикян вылетел в Вашингтон в служебную командировку, цель которой неизвестна.
Сегодня же глава МИД Армении Арарат Мирзоян вылетел в Москву, где ему предстоит встреча с Сергеем Лавровым. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, целью визита является обсуждение «региональной безопасности и армяно-российских отношений».
Кроме того, есть информация о том, что 7 сентября премьер-министр Никол Пашинян примет участие в VII Восточном экономическом форуме «На пути к многополярному миру», который состоится во Владивостоке. В форуме также примет участие президент России Владимир Путин. Не исключено, что Пашинян воспользуется возможностью, чтобы провести с российским лидером отдельную встречу.
Интересно, что накануне последних армяно-азербайджанских переговоров в Брюсселе Путин и Пашинян провели два телефонных разговора, а на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров звонил своему армянскому коллеге.
Одновременная активизация военно-политических контактов Армении с США и Россией подтверждает вывод ведущих аналитиков о том, что Пашинян по-прежнему, как говорят в таких случаях, пытается усидеть на двух стульях.
После проигрыша в 44-дневной войне Армения стремится изменить концепцию вооружения и на сей раз переформировать и технически переоснастить свою армию по более современным стандартам. С этой целью представители Армении периодически ведут переговоры с США, а в зарубежных СМИ периодически появляются новости о переговорах Еревана, связанных с покупкой оружия у Индии и других стран.
Как известно, США долгое время отказывались продавать оружие сторонам карабахского конфликта. При этом следует отметить, что после терактов 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты значительно укрепили с Азербайджаном военное сотрудничество, а также контакты в сфере безопасности, хотя от вышеупомянутого принципа Вашингтон так и не отказался.
Однако после того, как азербайджанская армия прорвала в апреле 2016 года «линию Оганяна» и освободила ряд оккупированных Арменией районов, американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman поставила Армении системы видеонаблюдения C4ISR пятого поколения (командование, управление, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение).
Сообщалось, что деньги на закупку этих систем, размещенных впоследствии на линии соприкосновения в Карабахе, собирали армянские олигархи-чиновники. С помощью камер и датчиков ближнего и дальнего действия системы C4ISR фиксируется любое движение в глубине линии соприкосновения, которое передается на командный пункт.
C4ISR относится к боевым системам будущего (Future Combat Systems) и выполняет задачи управления войсками, ведения видеонаблюдения и разведки, определения координат и передачи их в командный пункт, а также передачи полученных от командного пункта приказов в войска.
Продажа этих систем армянам была связана с планами США, связанными с предотвращением новых внезапных атак азербайджанской армии.
Осенью 2020 года, в ходе 44-дневной войны, эти системы видеонаблюдения и разведки армянской армии смогли создать на южном и юго-западном направлениях фронта преграду для азербайджанских войск, прорвавших линию соприкосновения и продвигающихся в глубину обороны противника. Однако на более позднем этапе войны тактическим истребителям ВВС Азербайджана удалось вывести из строя системы C4ISR.
Доподлинно известно, что после 44-дневной войны руководители Министерства обороны Армении периодически проводят встречи с представителями посольства США и Пентагона, в ходе которых обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества. Например, в июне текущего года начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян встретился с начальником отдела регионального военного сотрудничества командования США в Европе полковником Джеффри Райтом.
В этой связи с высокой степенью вероятности можно предположить, что нынешний визит в США министра обороны Армении и его переговоры с американским коллегой связаны с изучением возможностей закупки некоторых видов современных вооружений. В данном случае, вопрос даже не в том, откуда полунищая Армения возьмет средства на закупку дорогого оружия. Куда важнее понять, готовы ли Соединенные Штаты изменить после 44-дневной войны свою политику отказа от продажи оружия сторонам конфликта?
И какова вообще роль США в планах по восстановлению боеспособности армянской армии?
Что же касается контактов с Россией, то на прошлой неделе Москва в очередной раз заявила, что ее не устраивает участие Брюсселя в процессе достижения мира между Азербайджаном и Арменией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая участие Евросоюза в этом процессе «псевдоинициативой», отметила, что активность Евросоюза на Южном Кавказе проистекает из его геополитических амбиций.
По словам представителя МИД РФ, Москва вместе с Баку и Ереваном «настроены на выполнение всех пунктов трехсторонних соглашений».
Не случайно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил накануне переговоров в Брюсселе, что стороны «добились серьезных результатов» в вопросе открытия региональных коммуникаций благодаря активному участию Москвы.
Вот почему активизация дипломатических и политических контактов Москвы с Ереваном может быть связана с недовольством России брюссельским форматом. Не скрывая своих намерений дискредитировать посредничество ЕС, Москва, в то же время, пытается держать под контролем процесс региональных коммуникаций, в том числе открытие Зангезурского коридора, делимитацию и безопасность границ, а также окончательное мирное соглашение между двумя странами.
В последнее время Россия также активизировала военные контакты с Арменией. Начальник штаба ВС Армении Эдуард Асриян посетил Москву, где встретился со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и обсудил возможности расширения сотрудничества в военной сфере.
Если Армения хочет восстановить свою армию, разрушенную в ходе 44-дневной войны (а усилия, предпринимаемые в этой связи Ереваном, не оставляют на сей счет никаких сомнений), то Россия по-прежнему остается главной страной, которая будет снабжать ее оружием.
В то же время, на фоне трудностей, испытываемых российской армией в Украине, Москве сегодня нечего предложить своей союзнице по ОДКБ, кроме устаревшей техники и боеприпасов еще советского производства.
В этой связи очень интересно понять, как в Москве отнесутся к стремлению Еревана закупить у США именно то оружие, которым армия Украины громит сегодня как авангард, так и тылы российской армии?