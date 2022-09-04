Чилийцы не захотели отказываться от Конституции Пиночета
Чилийские избиратели отвергли недавно предложенную Конституцию на референдуме, который состоялся 4 сентября.
По данным Избирательной службы Чили, при подсчете 98% бюллетеней 62% избирателей отклонили предложение, а 38% проголосовали «за», пишет CNN.
Новая Конституция обеспечила бы полное гендерное равенство, добавила бы специальные места для представителей коренных народов и ужесточила экологические нормы.
Действующая в настоящее время Конституция была написана при диктатуре Аугусто Пиночета, правившего страной с 1973 по 1990 год.