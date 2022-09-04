Полад Бюльбюльоглы и российский министр обсудили культуру

Cостоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Об этом говорится в информации, распространенной посольством Азербайджана в России.

В ходе встречи посол Азербайджана поблагодарил министра культуры России за прием и рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном, в том числе о сотрудничестве в сфере культуры.

Также Полад Бюльбюльоглы подробно проинформировал министра о своей деятельности в качестве председателя совета директоров Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, а также о мероприятиях, проводимых по линии фонда.

В ходе встречи были обсуждены Программа сотрудничества между министерствами культуры Азербайджанской Республики и Российской Федерации, расширение культурного сотрудничества в рамках международных организаций, состоялся обмен информацией о международных мероприятиях и возможностях для взаимного участия.

Кроме того, были обсуждены представительство Азербайджана на Международном культурном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре этого года, а также возможность проведения Дней культуры Азербайджана в рамках указанного форума.