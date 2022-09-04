Воспитательниц детской пыточной в Баку отправят под домашний арест

В суд поступили ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанных в связи с истязанием несовершеннолетних в расположенном в Низаминском районе логопедическом реабилитационном центре «Mehnur» директора Центра Нураны Гаджизаде, психолога Айтадж Кязымлы и помощника директора Сабины Алиярбейли.

Как сообщает АПА, в ходатайствах, поступивших в Низаминский районный суд, содержалось прошение об избрании в отношении всех трех лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца и отстранения их от должности.

Дела переданы в производство судье Нигяр Гадирли и будут рассмотрены в ближайшие часы.

Отметим, в социальных сетях распространились кадры истязания несовершеннолетних в логопедическом реабилитационном центре «Mehnur», расположенном в Низаминском районе.

Министерство внутренних дел провело соответствующее расследование и задержало директора, психолога и помощника директора центра - Нурану Гаджизаде, Айтадж Кязымлы и Сабину Алиярбейли.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 133.2.1, 133.2.3 и 133.2.4 Уголовного кодекса.