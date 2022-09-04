В Баку попрощались с послом Франции

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Франции Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили в МИД, министр отметил усилия, приложенные послом З.Гроссом по развитию двусторонних связей, его профессиональный подход.

Посол З.Гросс с удовлетворением высказался о своей работе в Азербайджане, отметив важность сотрудничества между двумя странами в экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, усилия по региональному мирному строительству и другие вопросы, вызывающие обоюдный интерес.

Министр Дж.Байрамов пожелал успехов послу в его дальнейшей деятельности.