Макрон: Европа избавляется от российского газа

С начала года доля поставок газа из России на рынке Европы снизилась с 50% до 9%. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно его оценке, в начале года четверть (25%) всей энергии в Европе «приходилась на газ, из которых 50% - это был газ из России».

«Теперь его доля снизилась до 9%», — добавил французский президент.

По его словам, ЕС готовилась к тому, что зима может оказаться холодной, а поставки газа из России будут остановлены.

«Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%», — резюмировал Макрон.