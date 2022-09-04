Отдел информации 20:56

Несколько дней назад известный российский банкир, инвестор и миллиардер Рубен Варданян заявил о своем отказе от российского гражданства и отъезде в Карабах. По словам Варданяна, он понимает, какие риски на себя берет, отказавшись от российского гражданства, переехав в Карабах как гражданин Армении. Миллиардер утверждает, что это решение «ему далось очень непросто, но так правильно». Все российские активы миллиардера будут переданы в семейный фонд. В интервью российской версии журнала Forbes Варданян рассказал, чем займется в Карабахе.

На вопрос, планирует ли он занять какую-либо должность, Варданян ответил отрицательно, отметив, что хочет «иметь полную свободу действий, в том числе с моральной точки зрения». По его словам, Карабах - «это территория, до сих пор не имеющая полноценного определенного статуса, и в этой конфликтной истории я не хочу подставлять Россию». При этом, говоря об отказе от российского гражданства, армянский предприниматель заметил, что на данный шаг он пошел из-за того, что в будущем может возникнуть ситуация, когда он будет вынужден и посчитает правильным принять государственную должность: «В Армении законодательство запрещает иметь двойное гражданство госслужащим и владеть активами за рубежом. К тому же ты должен прожить какое-то время в стране и не иметь в течение этого времени иного гражданства, чтобы занять государственный пост». Далее Варданян говорит о происходящих в мире «кардинальных изменениях»: «Прежний мир рушится, и не в каком-то одном регионе, а повсеместно и по всем направлениям — и политическим, и технологическим, и психологическим. Пандемия, технологические новшества, политические катаклизмы, войны... Это приводит к тому, что у людей растет уровень беспокойства, недоверия. Непредсказуемость будущего — это очень опасно». Миллиардер уверяет, что предпочитает «быть там, где ситуация наиболее сложная».