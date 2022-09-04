Турция осудила теракт возле посольства России в Кабуле

Турция выразила свои соболезнования России на фоне взрыва возле российского посольства в столице Афганистана Кабуле, заявили в турецком МИД. Как отметили в ведомстве, Анкара решительно осуждает террористический акт около диппредставительства России.

«Мы решительно осуждаем террористический акт и выражаем соболезнования Российской Федерации и афганскому народу, а также желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Информация о взрыве возле здания посольства РФ в Кабуле появилась 5 сентября. По предварительным данным, в результате теракта погибли два сотрудника российской дипмиссии.