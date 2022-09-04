Баку рассказал Вашингтону о мирной повестке с Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.

Так, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по региональной ситуации, в том числе усилиям по нормализации отношений, вопросам двусторонней повестки дня.

Джейхун Байрамов сослался на встречу между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, состоявшуюся в Брюсселе 31 августа 2022 года. По ее итогам главам МИД было поручено подготовить проекты текстов мирного соглашения.

Министр также довел до сведения другой стороны, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги для продвижения мирной повестки дня.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.