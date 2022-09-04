Россия прекратила действие соглашения с Японией по Курилам

Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые были жителями островов.

«Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», — сказано в документе.

Ранее Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии» МИД страны.