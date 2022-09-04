В Пакистане захотели осушить крупнейшее озеро

Власти Пакистана захотели осушить крупнейшее пресноводное озеро в стране. Приказ о стратегическом осушении озера Манчар дали после того, как уровень воды в нем достиг опасной отметки, передает Tengrinews.

Чиновники считают, что благодаря преднамеренному разрыву берегов удалось спасти населенные пункты южной провинции Синд. Министр ирригации провинции Синд Джам Хан Шоро отметил, что из-за прорыва озера около ста тысяч граждан были вынуждены покинуть дома, однако затопление населенных районов удалось предотвратить.

По словам министра, с помощью прорыва также планируется уменьшить уровень воды в городах Джохи и Мехар в районе Даду. Метеорологи предсказывают в ближайшие дни сильные дожди в регионе. Правительство призывает проживающих близко к озеру граждан эвакуироваться.