Пожар в Хатаинском районе произошел не в здании Отдела исполнения и пробации, а в соседнем «чайном доме». Об этом haqqin.az заявила начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

«Огонь не перекинулся на здание Отдела исполнения и пробации. В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет», - сказала она.

Напомним, что ранее находящийся на месте происшествия корреспондент агентства АПА сообщил о том, что пожар произошел в здании Отдела исполнения и пробации.

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Пожар в Хатаинском районе потушен. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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На горячую линию министерства - «112» поступила информация о пожаре на улице М.Хади в Хатаинском районе Баку, сообщает МЧС.

По вызову на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По сообщению AПA, пожар вспыхнул в здании Отдела исполнения и пробации Министерства юстиции.