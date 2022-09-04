Фонд Карнеги прекратил свою деятельность в России

Московский центр Карнеги прекратил работу в России в соответствии с распоряжением Минюста РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда в понедельник.

"В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2022 года Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир (США), прекратил свою работу. Тем не менее Фонд Карнеги за международный мир продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке", - говорится в сообщении.

В апреле российский Минюст исключил из реестра филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций представительство Фонда Карнеги в России в связи с нарушениями законодательства.