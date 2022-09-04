ОПЕК+ решила сократить добычу нефти

ОПЕК+ согласовала возврат к августовским параметрам сделки. В октябре добыча нефти в странах соглашения будет сокращена на 100 тыс. б/с. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 октября, пишет «Ъ».

Однако в релизе по итогам заседания ОПЕК+ отмечается, что альянс готов проводить встречи в любое время, чтобы реагировать на ситуацию на рынке.

В августе представитель ОПЕК+ от Саудовской Аравии говорил, что альянс готов сократить добычу нефти, если сырье из Ирана, который сейчас под санкциями, будет снова торговаться на мировом рынке. В результате этого на мировом рынке может вырасти избыток нефти.