Стало известно, кто устроил теракт у посольства России
Боевики “Исламского государства” взяли ответственность за теракт возле российского посольства в Кабуле, пишет Reuters.
5 сентября у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками. В результате происшествия погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.